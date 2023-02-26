Андрей Никитин
Место рожденияд.Сухоняты Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Сухоняты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1820
Дочь: Харитина Андреева
Мать ребёнка: ?
д.Сухоняты Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Параскева Андреева
Мать ребёнка: ?
д.Сухоняты
Смерть
Неизвестно