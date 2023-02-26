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Никита Григорьев

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Место рождения

д.Тимошаты

Дата рождения

До 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1822

Отец: Григорий Николаев

Мать: Дария Иванова

д.Тимошаты
Бракосочетание
30.10.1838

Жена: Екатерина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.08.1845

Дочь: Наталия Никитина

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

д.Тимошаты
Смерть
Неизвестно
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