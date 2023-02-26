Никита Григорьев
Место рожденияд.Тимошаты
Дата рожденияДо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1822
Отец: Григорий Николаев
Мать: Дария Иванова
д.Тимошаты
Бракосочетание
30.10.1838
Жена: Екатерина Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.08.1845
Дочь: Наталия Никитина
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
д.Тимошаты
Смерть
Неизвестно