Екатерина Иванова
Место рожденияд.Сельцо Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Сельцо Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.10.1838
Муж: Никита Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.08.1845
Дочь: Наталия Никитина
Отец ребёнка: Никита Григорьев
д.Тимошаты
Смерть
Неизвестно