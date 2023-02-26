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Екатерина Иванова

Место рождения

д.Сельцо Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1822 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Сельцо Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.10.1838

Муж: Никита Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.08.1845

Дочь: Наталия Никитина

Отец ребёнка: Никита Григорьев

д.Тимошаты
Смерть
Неизвестно
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