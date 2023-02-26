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Николай Прокофиев

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Место рождения

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: ?

Мать: ?

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
1777

Сын: Алексей Николаев

Мать ребёнка: Анна (Самсонова)

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
1779

Сын: Иван Николаев

Мать ребёнка: Анна (Самсонова)

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
1792

Сын: Григорий Николаев

Мать ребёнка: Анна (Самсонова)

д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
24.08.1797

Сын: Пётр Николаев

Мать ребёнка: Анна (Самсонова)

д.Тимошаты
Рождение ребёнка
30.06.1801

Дочь: Марфа Николаева

Мать ребёнка: Анна (Самсонова)

д.Тимошаты
Смерть
Неизвестно
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