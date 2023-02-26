Николай Прокофиев
Место рожденияд.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1777
Сын: Алексей Николаев
Мать ребёнка: Анна (Самсонова)
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
1779
Сын: Иван Николаев
Мать ребёнка: Анна (Самсонова)
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
1792
Сын: Григорий Николаев
Мать ребёнка: Анна (Самсонова)
д.Гусливицы ( Тимошаты тож )
Рождение ребёнка
24.08.1797
Сын: Пётр Николаев
Мать ребёнка: Анна (Самсонова)
д.Тимошаты
Рождение ребёнка
30.06.1801
Дочь: Марфа Николаева
Мать ребёнка: Анна (Самсонова)
д.Тимошаты
Смерть
Неизвестно