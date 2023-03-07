Попов Герасим Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Герасим Семенович

Попов Герасим Семенович

avatar

Место рождения

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Попов Семен Карпович

Мать: Попова Пелагея Никитична

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Попов Устинь Герасимович

Мать ребёнка: Попова Анна Максимовна

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Попов Григорий Герасимович

Мать ребёнка: Попова Анна Максимовна

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Попов Захар Герасимович

Мать ребёнка: Попова Ефимия Петровна

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Попов Кузьма Герасимович

Мать ребёнка: Попова Ефимия Петровна

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Попов Николай Герасимович

Мать ребёнка: Попова Ефимия Петровна

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Попов Аким Герасимович

Мать ребёнка: Попова Ефимия Петровна

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Анна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов ?

Мать ребёнка: Попова Ефимия Петровна

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Ефимия Петровна

Смерть
1830
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close