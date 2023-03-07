Попов Герасим Семенович
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Попов Семен Карпович
Мать: Попова Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Попова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Попов Григорий Герасимович
Мать ребёнка: Попова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Попова Ефимия Петровна
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Попова Ефимия Петровна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Попов Николай Герасимович
Мать ребёнка: Попова Ефимия Петровна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Попова Ефимия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов ?
Мать ребёнка: Попова Ефимия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Ефимия Петровна
Смерть
1830