Попова Ефимия Петровна
Место рожденияс.Долгая Поляна, Курская Губерния
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Долгая Поляна, Курская Губерния
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Попов Герасим Семенович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Попов Григорий Герасимович
Отец ребёнка: Попов Герасим Семенович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Попов Герасим Семенович
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Попов Герасим Семенович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Попов Николай Герасимович
Отец ребёнка: Попов Герасим Семенович
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Попов Герасим Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов ?
Отец ребёнка: Попов Герасим Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно