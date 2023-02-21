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Попова Ефимия Петровна

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Место рождения

с.Долгая Поляна, Курская Губерния

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Долгая Поляна, Курская Губерния
Рождение ребёнка
1786

Сын: Попов Устинь Герасимович

Отец ребёнка: Попов Герасим Семенович

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Попов Григорий Герасимович

Отец ребёнка: Попов Герасим Семенович

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Попов Захар Герасимович

Отец ребёнка: Попов Герасим Семенович

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Попов Кузьма Герасимович

Отец ребёнка: Попов Герасим Семенович

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Попов Николай Герасимович

Отец ребёнка: Попов Герасим Семенович

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Попов Аким Герасимович

Отец ребёнка: Попов Герасим Семенович

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов ?

Отец ребёнка: Попов Герасим Семенович

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Герасим Семенович

Смерть
Неизвестно
Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
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