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Попов Захар Герасимович

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Место рождения

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Попов Герасим Семенович

Мать: Попова Ефимия Петровна

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Попов Иван Захарович

Мать ребёнка: Попова Акилина

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Попова Анисья Захаровна

Мать ребёнка: Попова Акилина

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Попов Яков Захарович

Мать ребёнка: Попова Акилина

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Попов Семен Захарович

Мать ребёнка: Попова Акилина

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Попова Домна Захаровна

Мать ребёнка: Попова Акилина

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Акилина

Смерть
Неизвестно
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