Попов Захар Герасимович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Попов Герасим Семенович
Мать: Попова Ефимия Петровна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Попов Иван Захарович
Мать ребёнка: Попова Акилина
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Попова Анисья Захаровна
Мать ребёнка: Попова Акилина
Рождение ребёнка
1828
Сын: Попов Яков Захарович
Мать ребёнка: Попова Акилина
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Попова Акилина
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Попова Домна Захаровна
Мать ребёнка: Попова Акилина
Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Акилина
Смерть
Неизвестно