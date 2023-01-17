Попов Кузьма Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Кузьма Герасимович

Попов Кузьма Герасимович

avatar

Место рождения

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Попов Герасим Семенович

Мать: Попова Ефимия Петровна

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Попова Анисья Кузьминична

Мать ребёнка: Попова Феодора

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Попова Афросинья Кузьминична

Мать ребёнка: Попова Феодора

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Попов Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Попова Феодора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Феодора

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close