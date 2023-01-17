Попов Кузьма Герасимович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Попов Герасим Семенович
Мать: Попова Ефимия Петровна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Попова Анисья Кузьминична
Мать ребёнка: Попова Феодора
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Попова Афросинья Кузьминична
Мать ребёнка: Попова Феодора
Рождение ребёнка
1831
Сын: Попов Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Попова Феодора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Феодора
Смерть
Неизвестно