Попова (Ченцова) Пелагея Никитична
Место рожденияс. Верхне Чуфичево
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Ченцов Никита
Мать: не указана
с. Верхне Чуфичево
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Попов Семен Карпович
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Попов Семен Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Семен Карпович
Смерть
Неизвестно