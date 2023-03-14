Попова (Ченцова) Пелагея Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова (Ченцова) Пелагея Никитична

Попова (Ченцова) Пелагея Никитична

avatar

Место рождения

с. Верхне Чуфичево

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Ченцов Никита

Мать: не указана

с. Верхне Чуфичево
Рождение ребёнка
1763

Сын: Попов Герасим Семенович

Отец ребёнка: Попов Семен Карпович

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Попов Никита Семенович

Отец ребёнка: Попов Семен Карпович

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Семен Карпович

Смерть
Неизвестно
Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close