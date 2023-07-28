Попов Григорий Герасимович
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Попов Герасим Семенович
Мать: Попова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Попова Авдотья Григорьевна
Мать ребёнка: Попов Елена
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Попова Екатерина Григопьевна
Мать ребёнка: Попов Елена
Рождение ребёнка
Между 1817 и 1819
Мать ребёнка: Попов Елена
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Марья Григорьевна
Мать ребёнка: Попов Елена
Рождение ребёнка
1829
Сын: Попов Анофрий Григорьевич
Мать ребёнка: Попов Елена
Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попов Елена
Смерть
Неизвестно