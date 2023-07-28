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Попов Григорий Герасимович

Место рождения

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Попов Герасим Семенович

Мать: Попова Анна Максимовна

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Попова Авдотья Григорьевна

Мать ребёнка: Попов Елена

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Попова Екатерина Григопьевна

Мать ребёнка: Попов Елена

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Между 1817 и 1819

Сын: Попов Тихон Григорьевич

Мать ребёнка: Попов Елена

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Марья Григорьевна

Мать ребёнка: Попов Елена

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Попов Анофрий Григорьевич

Мать ребёнка: Попов Елена

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попов Елена

Смерть
Неизвестно