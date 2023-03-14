Попова (Ряполова) Анна Максимовна
Место рождениясело Нижнее Чуфичево, Курская Губерния
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
село Нижнее Чуфичево, Курская Губерния
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Попов Герасим Семенович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Попов Григорий Герасимович
Отец ребёнка: Попов Герасим Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно