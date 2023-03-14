Попова (Ряполова) Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Ряполова) Анна Максимовна

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Место рождения

село Нижнее Чуфичево, Курская Губерния

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1763 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

село Нижнее Чуфичево, Курская Губерния
Рождение ребёнка
1786

Сын: Попов Устинь Герасимович

Отец ребёнка: Попов Герасим Семенович

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Попов Григорий Герасимович

Отец ребёнка: Попов Герасим Семенович

Верхне-Атаманское, Старооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Герасим Семенович

Смерть
Неизвестно
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