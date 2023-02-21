Курочкин Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Рождение ребёнка
Около 1786
Мать ребёнка: Курочкина Фекла Петровна
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Матрона Яковлевна
Мать ребёнка: Курочкина Фекла Петровна
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Курочкин Кондрат Яковлевич
Мать ребёнка: Курочкина Фекла Петровна
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Курочкин Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Курочкина Фекла Петровна
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Курочкин Федосий Яковлевич
Мать ребёнка: Курочкина Фекла Петровна
Рождение ребёнка
Около 1805
Мать ребёнка: Курочкина Фекла Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
пономарь, Архангельское, Кырчаны 1799