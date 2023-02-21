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Курочкин Яков Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Курочкин Василий Алексеевич

Мать: Курочкина Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Курочкин Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Курочкина Фекла Петровна

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Матрона Яковлевна

Мать ребёнка: Курочкина Фекла Петровна

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Курочкин Кондрат Яковлевич

Мать ребёнка: Курочкина Фекла Петровна

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Курочкин Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Курочкина Фекла Петровна

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Курочкин Федосий Яковлевич

Мать ребёнка: Курочкина Фекла Петровна

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Курочкин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Курочкина Фекла Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
пономарь, Архангельское, Кырчаны 1799
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