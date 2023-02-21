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Курочкин Петр Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Курочкин Яков Васильевич

Мать: Курочкина Фекла Петровна

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Курочкина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Курочкина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Садинский Николай Петрович

Мать ребёнка: Курочкина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Садинский Иван Петрович

Мать ребёнка: Курочкина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Курочкин Алексей Петрович

Мать ребёнка: Курочкина Анна Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
священник с. Садинское Глазовский уезд (1825 г.), Священник Сады 1818-1823, Березинское 1832-1834, Мудрово 1837
Смерть
1837
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