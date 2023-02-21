Курочкин Петр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Курочкин Яков Васильевич
Мать: Курочкина Фекла Петровна
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Курочкина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Курочкина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Садинский Николай Петрович
Мать ребёнка: Курочкина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1824
Мать ребёнка: Курочкина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Курочкин Алексей Петрович
Мать ребёнка: Курочкина Анна Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
священник с. Садинское Глазовский уезд (1825 г.), Священник Сады 1818-1823, Березинское 1832-1834, Мудрово 1837
Смерть
1837