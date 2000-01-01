Курочкина (Старцова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Старцова) Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Курочкин Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Курочкин Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Садинский Николай Петрович

Отец ребёнка: Курочкин Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Садинский Иван Петрович

Отец ребёнка: Курочкин Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Курочкин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Курочкин Петр Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
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