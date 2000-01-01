Курочкина (Старцова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Курочкин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Курочкин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Садинский Николай Петрович
Отец ребёнка: Курочкин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1824
Отец ребёнка: Курочкин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Курочкин Алексей Петрович
Отец ребёнка: Курочкин Петр Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно