Курочкина Фекла Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина Фекла Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Курочкин Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Курочкин Яков Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Матрона Яковлевна

Отец ребёнка: Курочкин Яков Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Курочкин Кондрат Яковлевич

Отец ребёнка: Курочкин Яков Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Курочкин Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Курочкин Яков Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Курочкин Федосий Яковлевич

Отец ребёнка: Курочкин Яков Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Курочкин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Курочкин Яков Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
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