Курочкина Фекла Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1786
Отец ребёнка: Курочкин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Матрона Яковлевна
Отец ребёнка: Курочкин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Курочкин Кондрат Яковлевич
Отец ребёнка: Курочкин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Курочкин Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Курочкин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Курочкин Федосий Яковлевич
Отец ребёнка: Курочкин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1805
Отец ребёнка: Курочкин Яков Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно