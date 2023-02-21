Курочкин Федосий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1800
Отец: Курочкин Яков Васильевич
Мать: Курочкина Фекла Петровна
Рождение ребёнка
Около 1819
Мать ребёнка: Курочкина Дарья Тихоновна
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Курочкин Платон Федосьевич
Мать ребёнка: Курочкина Дарья Тихоновна
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Бобровская Анна Федосьевна
Мать ребёнка: Курочкина Дарья Тихоновна
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Курочкин Феоктист Федосьевич
Мать ребёнка: Курочкина Дарья Тихоновна
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Курочкин Тихон Федосьевич
Мать ребёнка: Курочкина Дарья Тихоновна
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Курочкина Дарья Тихоновна
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок с. Торопово 1819, 1831 - воен. сл.