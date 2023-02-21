Курочкин Федосий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурочкин Федосий Яковлевич

Курочкин Федосий Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Курочкин Яков Васильевич

Мать: Курочкина Фекла Петровна

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Курочкин Иван Федосьевич

Мать ребёнка: Курочкина Дарья Тихоновна

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Курочкин Платон Федосьевич

Мать ребёнка: Курочкина Дарья Тихоновна

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Бобровская Анна Федосьевна

Мать ребёнка: Курочкина Дарья Тихоновна

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Курочкин Феоктист Федосьевич

Мать ребёнка: Курочкина Дарья Тихоновна

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Курочкин Тихон Федосьевич

Мать ребёнка: Курочкина Дарья Тихоновна

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Курочкин Яков Федосьевич

Мать ребёнка: Курочкина Дарья Тихоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок с. Торопово 1819, 1831 - воен. сл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close