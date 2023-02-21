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Курочкин Иван Федосьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

1894

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Курочкин Федосий Яковлевич

Мать: Курочкина Дарья Тихоновна

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Кленовицкая Мария Ивановна

Мать ребёнка: Курочкина Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Курочкина Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Вера Ивановна

Мать ребёнка: Курочкина Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Агафонникова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Курочкина Мария Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон с. Торопово 1870, с. Ивановское с 1872
Смерть
1894
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