Курочкин Иван Федосьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смерти1894
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Кленовицкая Мария Ивановна
Мать ребёнка: Курочкина Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Курочкина Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Вера Ивановна
Мать ребёнка: Курочкина Мария Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Агафонникова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Курочкина Мария Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон с. Торопово 1870, с. Ивановское с 1872
Смерть
1894