Курочкина Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Кленовицкая Мария Ивановна
Отец ребёнка: Курочкин Иван Федосьевич
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Курочкин Иван Федосьевич
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Курочкин Иван Федосьевич
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Агафонникова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Курочкин Иван Федосьевич
Работа или профессия
Неизвестно