Курочкина Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Кленовицкая Мария Ивановна

Отец ребёнка: Курочкин Иван Федосьевич

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Курочкин Иван Федосьевич

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Курочкин Иван Федосьевич

Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Агафонникова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Курочкин Иван Федосьевич

Работа или профессия
Неизвестно
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