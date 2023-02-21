Курочкина (Зубарева) Дарья Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1819
Отец ребёнка: Курочкин Федосий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Курочкин Платон Федосьевич
Отец ребёнка: Курочкин Федосий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Бобровская Анна Федосьевна
Отец ребёнка: Курочкин Федосий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Курочкин Феоктист Федосьевич
Отец ребёнка: Курочкин Федосий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Курочкин Тихон Федосьевич
Отец ребёнка: Курочкин Федосий Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Курочкин Федосий Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно