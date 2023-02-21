Курочкина (Зубарева) Дарья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Зубарева) Дарья Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Курочкин Иван Федосьевич

Отец ребёнка: Курочкин Федосий Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Курочкин Платон Федосьевич

Отец ребёнка: Курочкин Федосий Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Бобровская Анна Федосьевна

Отец ребёнка: Курочкин Федосий Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Курочкин Феоктист Федосьевич

Отец ребёнка: Курочкин Федосий Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Курочкин Тихон Федосьевич

Отец ребёнка: Курочкин Федосий Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Курочкин Яков Федосьевич

Отец ребёнка: Курочкин Федосий Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
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