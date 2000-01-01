Курочкин Тихон Федосьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти1896
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Курочкин Александр Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Курочкин Гавриил Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Анна Тихоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Курочкин Григорий Тихонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Мария Тихоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1865
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон
Смерть
1896