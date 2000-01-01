Курочкин Тихон Федосьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкин Тихон Федосьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

1896

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Курочкин Федосий Яковлевич

Мать: Курочкина Дарья Тихоновна

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Курочкин Александр Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Курочкин Гавриил Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Анна Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Курочкин Григорий Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Мария Тихоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Курочкин Петр Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон
Смерть
1896
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