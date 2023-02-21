Курочкин Петр Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Курочкин Тихон Федосьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Курочкина Прасковья Якимовна
Рождение ребёнка
Около 1894
Мать ребёнка: Курочкина Прасковья Якимовна
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Курочкин Николай Петрович
Мать ребёнка: Курочкина Прасковья Якимовна
Рождение ребёнка
Около 1901
Сын: Курочкин Александр Петрович
Мать ребёнка: Курочкина Прасковья Якимовна
Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик с. Знаменское Яр. у. 1911, с. Сосновка Яр. 1914