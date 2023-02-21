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Курочкин Петр Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Курочкин Тихон Федосьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Курочкина Прасковья Якимовна

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Курочкин Иван Петрович

Мать ребёнка: Курочкина Прасковья Якимовна

Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Курочкин Николай Петрович

Мать ребёнка: Курочкина Прасковья Якимовна

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Курочкин Александр Петрович

Мать ребёнка: Курочкина Прасковья Якимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик с. Знаменское Яр. у. 1911, с. Сосновка Яр. 1914
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