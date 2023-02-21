Курочкин Гавриил Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкин Гавриил Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

1881

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Курочкин Тихон Федосьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Покровская Клавдия Гавриловна

Мать ребёнка: Курочкина Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Курочкин Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: Курочкина Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Курочкин Павел Гаврилович

Мать ребёнка: Курочкина Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Мухачева Александра Гавриловна

Мать ребёнка: Курочкина Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Курочкин Николай Гаврилович

Мать ребёнка: Курочкина Раиса Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик с. Макаровка 1881, с. Байса 1907
Смерть
1881
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