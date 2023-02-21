Курочкин Гавриил Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смерти1881
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Курочкин Тихон Федосьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Покровская Клавдия Гавриловна
Мать ребёнка: Курочкина Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Курочкин Михаил Гаврилович
Мать ребёнка: Курочкина Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Курочкин Павел Гаврилович
Мать ребёнка: Курочкина Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Мухачева Александра Гавриловна
Мать ребёнка: Курочкина Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Курочкин Николай Гаврилович
Мать ребёнка: Курочкина Раиса Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик с. Макаровка 1881, с. Байса 1907
Смерть
1881