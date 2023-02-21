Курочкин Феоктист Федосьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Елена Феоктистовна
Мать ребёнка: Курочкина Мария Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Мария Феоктистовна
Мать ребёнка: Курочкина Мария Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Ольга Феоктистовна
Мать ребёнка: Курочкина Мария Антоновна
Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон с. Лебяжье 1844-1854