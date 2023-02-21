Курочкин Феоктист Федосьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкин Феоктист Федосьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Курочкин Федосий Яковлевич

Мать: Курочкина Дарья Тихоновна

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Елена Феоктистовна

Мать ребёнка: Курочкина Мария Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Мария Феоктистовна

Мать ребёнка: Курочкина Мария Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Ольга Феоктистовна

Мать ребёнка: Курочкина Мария Антоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Дьякон с. Лебяжье 1844-1854
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