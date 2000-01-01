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Курочкин Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Курочкин Яков Васильевич

Мать: Курочкина Фекла Петровна

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Курочкина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Курочкина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Курочкин Николай Иванович

Мать ребёнка: Курочкина Анна Филипповна

Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок с. Архангельское, Ботыли 1832, отдан в воен. сл.
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