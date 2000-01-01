Курочкин Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Курочкин Яков Васильевич
Мать: Курочкина Фекла Петровна
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Курочкина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Курочкина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Курочкин Николай Иванович
Мать ребёнка: Курочкина Анна Филипповна
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок с. Архангельское, Ботыли 1832, отдан в воен. сл.