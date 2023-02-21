Курочкин Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурочкин Василий Алексеевич

Курочкин Василий Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1728

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: Курочкин Алексей Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Курочкина Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Курочкин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Курочкина Агафья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Курочкин Яков Васильевич

Мать ребёнка: Курочкина Агафья Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
священник с. Архангельское Нол. у. 1798 г.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close