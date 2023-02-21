Курочкин Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1728
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: Курочкин Алексей Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Курочкина Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Курочкин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Курочкина Агафья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1763
Мать ребёнка: Курочкина Агафья Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
священник с. Архангельское Нол. у. 1798 г.