Курочкина Агафья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1728
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Курочкин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Курочкин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Курочкин Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1763
Отец ребёнка: Курочкин Василий Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно