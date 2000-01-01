Курочкина Агафья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина Агафья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1728

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Курочкин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Курочкин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Курочкин Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Курочкин Яков Васильевич

Отец ребёнка: Курочкин Василий Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
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