Курочкин Алексей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1710
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Отец: Курочкин Семен Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1728
Сын: Курочкин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Курочкин Емельян Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Курочкин Никон Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно