Курочкин Алексей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкин Алексей Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1710

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: Курочкин Семен Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Курочкин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Курочкин Емельян Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Курочкин Никон Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
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