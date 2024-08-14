Авдотья (Екдокия) Матвеева
Место рождения
Дата рождения1798 ст.
Дата смерти02.02.1837 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.
Отец: Матвей Фёдоров
Мать: Ирина Исаева
По РС 1796 г.р. По МК о браке 1816 года 17 лет.
Бракосочетание
23.01.1816 ст.
Жених 17 лет Невеста 17 лет Поручители/поезжане: Архип Степанов Яков Иванов Софрон Афанасьев
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: (Бобкова) Ольга Фёдорова
Отец ребёнка: Бобков-Таборцов Фёдор Яковлев
Рождение ребёнка
15.10.1823 ст.
Сын: Логин Фёдоров
Отец ребёнка: Бобков-Таборцов Фёдор Яковлев
Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.
Сын: Василий Фёдоров
Отец ребёнка: Бобков-Таборцов Фёдор Яковлев
Вычислено по смерти
Рождение ребёнка
01.01.1827 ст.
Дочь: Домника Фёдорова
Отец ребёнка: Бобков-Таборцов Фёдор Яковлев
Рождение ребёнка
11.06.1828 ст.
Дочь: Акилина Фёдорова
Отец ребёнка: Бобков-Таборцов Фёдор Яковлев
Смерть
02.02.1837 ст.
гг. Никифоровых у крест. Феодора Таборцова жена Евдокия Матвеева Указана 39 лет От горячки
Похороны
02.02.1837 ст.
Одна дата