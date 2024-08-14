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Авдотья (Екдокия) Матвеева

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1798 ст.

Дата смерти

02.02.1837 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.

Отец: Матвей Фёдоров

Мать: Ирина Исаева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
По РС 1796 г.р. По МК о браке 1816 года 17 лет.
Бракосочетание
23.01.1816 ст.

Муж: Бобков-Таборцов Фёдор Яковлев

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Жених 17 лет Невеста 17 лет Поручители/поезжане: Архип Степанов Яков Иванов Софрон Афанасьев
Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: (Бобкова) Ольга Фёдорова

Отец ребёнка: Бобков-Таборцов Фёдор Яковлев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.10.1823 ст.

Сын: Логин Фёдоров

Отец ребёнка: Бобков-Таборцов Фёдор Яковлев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.

Сын: Василий Фёдоров

Отец ребёнка: Бобков-Таборцов Фёдор Яковлев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Вычислено по смерти
Рождение ребёнка
01.01.1827 ст.

Дочь: Домника Фёдорова

Отец ребёнка: Бобков-Таборцов Фёдор Яковлев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.06.1828 ст.

Дочь: Акилина Фёдорова

Отец ребёнка: Бобков-Таборцов Фёдор Яковлев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
02.02.1837 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
гг. Никифоровых у крест. Феодора Таборцова жена Евдокия Матвеева Указана 39 лет От горячки
Похороны
02.02.1837 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Одна дата

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