Акилина Фёдорова 11.06.1828 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Акилина Фёдорова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 11.06.1828 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Мать
Авдотья (Екдокия) Матвеева1798 ст. г.р.
Отец
Бобков-Таборцов Фёдор Яковлев1798 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1828 ст.

Отец: Бобков-Таборцов Фёдор Яковлев

Мать: Авдотья (Екдокия) Матвеева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Крещение
17.06.1828 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемница онаго ж сельца крестьянская жена Настасья Петрова

Смерть
Неизвестно

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