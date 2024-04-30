Акилина Фёдорова
женский, родилась 11.06.1828 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
МатьАвдотья (Екдокия) Матвеева1798 ст. г.р.
ОтецБобков-Таборцов Фёдор Яковлев1798 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1828 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
17.06.1828 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно