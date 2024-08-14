(Бобкова) Ольга Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Бракосочетание
31.10.1837 ст.
Муж: Андрей Софронов
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
сц. Тогустемира гг. Никифоровых крест. сын Андрей Софронов, 19 лет девица онаго ж сц. крест. Федора Яковлева Бобкова дочь Ольга Федорова, 16 лет Поручители Того ж сц. крест. тысяцкой Павел Михеев, По... Показать все
Смерть
Неизвестно