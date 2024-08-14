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(Бобкова) Ольга Фёдорова

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: Бобков-Таборцов Фёдор Яковлев

Мать: Авдотья (Екдокия) Матвеева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
31.10.1837 ст.

Муж: Андрей Софронов

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
сц. Тогустемира гг. Никифоровых крест. сын Андрей Софронов, 19 лет девица онаго ж сц. крест. Федора Яковлева Бобкова дочь Ольга Федорова, 16 лет Поручители Того ж сц. крест. тысяцкой Павел Михеев, По... Показать все
Смерть
Неизвестно

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