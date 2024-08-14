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Андрей Софронов

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1796 г.р.

Мать

1798 г.р.

Жена

1822 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
1820 ст.

Отец: Софрон Афанасьев

Мать: Варвара Иванова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
31.10.1837 ст.

Жена: (Бобкова) Ольга Фёдорова

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
сц. Тогустемира гг. Никифоровых крест. сын Андрей Софронов, 19 лет девица онаго ж сц. крест. Федора Яковлева Бобкова дочь Ольга Федорова, 16 лет Поручители Того ж сц. крест. тысяцкой Павел Михеев, По... Показать все
Смерть
Неизвестно

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