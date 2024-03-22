Ирина Исаева
Место рождения
Дата рождения1766 ст.
Дата смертиПосле 1834 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.
Рождение ребёнка
1789 ст.
Сын: Кузьма Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Фёдоров
Рождение ребёнка
1793 ст.
Сын: Матвей Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Фёдоров
Место жительства
С 1794 ст.
Рождение ребёнка
1796 ст.
Дочь: Евдокия Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Фёдоров
Рождение ребёнка
1798 ст.
Дочь: Авдотья Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Фёдоров
По РС 1796 г.р. По МК о браке 1816 года 17 лет.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Фёдоров
Смерть
После 1834 ст.