Ирина Исаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Исаева

Ирина Исаева

Место рождения

Николо-Ушна, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1766 ст.

Дата смерти

После 1834 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Николо-Ушна, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1789 ст.

Сын: Кузьма Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Фёдоров

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Матвей Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Фёдоров

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1796 ст.

Дочь: Евдокия Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Фёдоров

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1798 ст.

Дочь: Авдотья Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Фёдоров

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
По РС 1796 г.р. По МК о браке 1816 года 17 лет.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Фёдоров

Смерть
После 1834 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close