Дерябин (Денисов) Матвей Матвеев
мужской, родился 1793 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
умер После 1835 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
ОтецДенисов Матвей Фёдоров1764 ст. г.р.
МатьДенисова Ирина Исаева1766 ст. г.р.
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Отец: Денисов Матвей Фёдоров
Мать: Денисова Ирина Исаева
Сын: Фёдор Матвеев
Мать ребёнка: Дерябина-Денисова Василиса (Васса) Афанасьева
Мать ребёнка: Дерябина-Денисова Василиса (Васса) Афанасьева
Мать ребёнка: Дерябина-Денисова Василиса (Васса) Афанасьева
Дочь: Евдокия Матвеева
Мать ребёнка: Дерябина-Денисова Василиса (Васса) Афанасьева
Дочь: Теплякова (Дерябина) Василиса (Васса) Матвеева
Мать ребёнка: Дерябина-Денисова Василиса (Васса) Афанасьева
Сын: Ларион Матвеев
Мать ребёнка: Дерябина-Денисова Василиса (Васса) Афанасьева
Дочь: Наталья Матвеева
Мать ребёнка: Дерябина-Денисова Василиса (Васса) Афанасьева
Сын: Никифор Матвеев
Мать ребёнка: Дерябина-Денисова Василиса (Васса) Афанасьева
Дочь: Бобкова (Дерябина) Марина Матвеева
Мать ребёнка: Дерябина-Денисова Василиса (Васса) Афанасьева
Сын: Денисов Иван Матвеев
Мать ребёнка: Дерябина-Денисова Василиса (Васса) Афанасьева
Дочь: (Дерябина) Ольга Матвеева
Мать ребёнка: Дерябина-Денисова Василиса (Васса) Афанасьева
Сын: Дерябин-Денисов Яков Матвеев
Мать ребёнка: Дерябина-Денисова Василиса (Васса) Афанасьева