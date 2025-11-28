Дерябин (Денисов) Матвей Матвеев 1793 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Дерябин (Денисов) Матвей Матвеев

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1793 ст., Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

умер После 1835 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Отец
Денисов Матвей Фёдоров1764 ст. г.р.
Мать
Денисова Ирина Исаева1766 ст. г.р.
Супруги
Дерябина-Денисова Василиса (Васса) Афанасьева1794 ст. г.р.
Дети
Фёдор Матвеев1814 ст. г.р.
Дерябин Филимон Матвеев1815 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.

Отец: Денисов Матвей Фёдоров

Мать: Денисова Ирина Исаева

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерябина-Денисова Василиса (Васса) Афанасьева

Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Фёдор Матвеев

Мать ребёнка: Дерябина-Денисова Василиса (Васса) Афанасьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Дерябин Филимон Матвеев

Мать ребёнка: Дерябина-Денисова Василиса (Васса) Афанасьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Дерябин Елисей Матвеев

Мать ребёнка: Дерябина-Денисова Василиса (Васса) Афанасьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
27.02.1823 ст.

Дочь: Евдокия Матвеева

Мать ребёнка: Дерябина-Денисова Василиса (Васса) Афанасьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемник
21.10.1823 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Указан с фамилией Дерябин. У кр. Фёдора Яковлева сына Логина.

Рождение ребёнка
14.08.1824 ст.

Дочь: Теплякова (Дерябина) Василиса (Васса) Матвеева

Мать ребёнка: Дерябина-Денисова Василиса (Васса) Афанасьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Отец с фамилией. По МК р. в 1824. По РС в 1826. Может, была ещё одна Васса у Матвея.

Рождение ребёнка
24.03.1827 ст.

Сын: Ларион Матвеев

Мать ребёнка: Дерябина-Денисова Василиса (Васса) Афанасьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
09.08.1828 ст.

Дочь: Наталья Матвеева

Мать ребёнка: Дерябина-Денисова Василиса (Васса) Афанасьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
05.11.1829 ст.

Сын: Денисов Порфирий (Перфилий) Матвеев

Мать ребёнка: Дерябина-Денисова Василиса (Васса) Афанасьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
06.02.1831 ст.

Сын: Никифор Матвеев

Мать ребёнка: Дерябина-Денисова Василиса (Васса) Афанасьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
20.02.1832 ст.

Дочь: Бобкова (Дерябина) Марина Матвеева

Мать ребёнка: Дерябина-Денисова Василиса (Васса) Афанасьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
29.03.1835 ст.

Сын: Денисов Иван Матвеев

Мать ребёнка: Дерябина-Денисова Василиса (Васса) Афанасьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Г. Никифоровой крестьяне

Рождение ребёнка
15.07.1838 ст.

Дочь: (Дерябина) Ольга Матвеева

Мать ребёнка: Дерябина-Денисова Василиса (Васса) Афанасьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. без фамилии

Рождение ребёнка
19.10.1839 ст.

Сын: Дерябин-Денисов Яков Матвеев

Мать ребёнка: Дерябина-Денисова Василиса (Васса) Афанасьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. без фамилии

Смерть
После 1835 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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