Дерябина-Денисова Василиса (Васса) Афанасьева
женский, родилась 1794 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла После 1834 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
МатьАксинья (Ксения) Фёдорова1774 ст. г.р.
ОтецАфанасий Максимов1753 ст. г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Афанасий Максимов
Сын: Фёдор Матвеев
Отец ребёнка: Дерябин (Денисов) Матвей Матвеев
Отец ребёнка: Дерябин (Денисов) Матвей Матвеев
Отец ребёнка: Дерябин (Денисов) Матвей Матвеев
Дочь: Евдокия Матвеева
Отец ребёнка: Дерябин (Денисов) Матвей Матвеев
Дочь: Теплякова (Дерябина) Василиса (Васса) Матвеева
Отец ребёнка: Дерябин (Денисов) Матвей Матвеев
Сын: Ларион Матвеев
Отец ребёнка: Дерябин (Денисов) Матвей Матвеев
Дочь: Наталья Матвеева
Отец ребёнка: Дерябин (Денисов) Матвей Матвеев
Сын: Денисов Порфирий (Перфилий) Матвеев
Отец ребёнка: Дерябин (Денисов) Матвей Матвеев
Сын: Никифор Матвеев
Отец ребёнка: Дерябин (Денисов) Матвей Матвеев
Дочь: Бобкова (Дерябина) Марина Матвеева
Отец ребёнка: Дерябин (Денисов) Матвей Матвеев
Сын: Денисов Иван Матвеев
Отец ребёнка: Дерябин (Денисов) Матвей Матвеев
Дочь: (Дерябина) Ольга Матвеева
Отец ребёнка: Дерябин (Денисов) Матвей Матвеев
Сын: Дерябин-Денисов Яков Матвеев
Отец ребёнка: Дерябин (Денисов) Матвей Матвеев