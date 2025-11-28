Дерябина-Денисова Василиса (Васса) Афанасьева 1794 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Дерябина-Денисова Василиса (Васса) Афанасьева

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 1794 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла После 1834 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Мать
Аксинья (Ксения) Фёдорова1774 ст. г.р.
Отец
Афанасий Максимов1753 ст. г.р.
Супруги
Дерябин (Денисов) Матвей Матвеев1793 ст. г.р.
Дети
Фёдор Матвеев1814 ст. г.р.
Дерябин Филимон Матвеев1815 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.

Отец: Афанасий Максимов

Мать: Аксинья (Ксения) Фёдорова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дерябин (Денисов) Матвей Матвеев

Восприемник
03.01.1813 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Татьяна Софронова, Софрона Афанасьева дочь

Рождение ребёнка
1814 ст.

Сын: Фёдор Матвеев

Отец ребёнка: Дерябин (Денисов) Матвей Матвеев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Дерябин Филимон Матвеев

Отец ребёнка: Дерябин (Денисов) Матвей Матвеев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Дерябин Елисей Матвеев

Отец ребёнка: Дерябин (Денисов) Матвей Матвеев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
27.02.1823 ст.

Дочь: Евдокия Матвеева

Отец ребёнка: Дерябин (Денисов) Матвей Матвеев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
14.08.1824 ст.

Дочь: Теплякова (Дерябина) Василиса (Васса) Матвеева

Отец ребёнка: Дерябин (Денисов) Матвей Матвеев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Отец с фамилией. По МК р. в 1824. По РС в 1826. Может, была ещё одна Васса у Матвея.

Рождение ребёнка
24.03.1827 ст.

Сын: Ларион Матвеев

Отец ребёнка: Дерябин (Денисов) Матвей Матвеев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
09.08.1828 ст.

Дочь: Наталья Матвеева

Отец ребёнка: Дерябин (Денисов) Матвей Матвеев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
05.11.1829 ст.

Сын: Денисов Порфирий (Перфилий) Матвеев

Отец ребёнка: Дерябин (Денисов) Матвей Матвеев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
06.02.1831 ст.

Сын: Никифор Матвеев

Отец ребёнка: Дерябин (Денисов) Матвей Матвеев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
20.02.1832 ст.

Дочь: Бобкова (Дерябина) Марина Матвеева

Отец ребёнка: Дерябин (Денисов) Матвей Матвеев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Рождение ребёнка
29.03.1835 ст.

Сын: Денисов Иван Матвеев

Отец ребёнка: Дерябин (Денисов) Матвей Матвеев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Г. Никифоровой крестьяне

Рождение ребёнка
15.07.1838 ст.

Дочь: (Дерябина) Ольга Матвеева

Отец ребёнка: Дерябин (Денисов) Матвей Матвеев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. без фамилии

Рождение ребёнка
19.10.1839 ст.

Сын: Дерябин-Денисов Яков Матвеев

Отец ребёнка: Дерябин (Денисов) Матвей Матвеев

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. без фамилии

Смерть
После 1834 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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