Фёдор Матвеев
мужской, родился 1814 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер 1821 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
ОтецДерябин (Денисов) Матвей Матвеев1793 ст. г.р.
МатьДерябина-Денисова Василиса (Васса) Афанасьева1794 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1821 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область