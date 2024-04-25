Фёдор Матвеев 1814 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Фёдор Матвеев

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1814 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер 1821 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Отец
Дерябин (Денисов) Матвей Матвеев1793 ст. г.р.
Мать
Дерябина-Денисова Василиса (Васса) Афанасьева1794 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814 ст.

Отец: Дерябин (Денисов) Матвей Матвеев

Мать: Дерябина-Денисова Василиса (Васса) Афанасьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Смерть
1821 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

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