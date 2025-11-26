Евдокия Матвеева
женский, родилась 27.02.1823 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
ОтецДерябин (Денисов) Матвей Матвеев1793 ст. г.р.
МатьДерябина-Денисова Василиса (Васса) Афанасьева1794 ст. г.р.
Супруги
Андрей Константинов1819 ст. г.р.
Дети
Леонтий Андреев11.06.1843 ст. г.р.
Максим Андреев10.08.1845 ст. г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1823 ст.
Крещение
03.03.1823 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
19.10.1841 ст.
Муж: Андрей Константинов
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.06.1843 ст.
Сын: Леонтий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Константинов
Рождение ребёнка
10.08.1845 ст.
Сын: Максим Андреев
Отец ребёнка: Андрей Константинов
Рождение ребёнка
12.11.1847 ст.
Дочь: Степанида Андреева
Отец ребёнка: Андрей Константинов
Рождение ребёнка
04.11.1849 ст.
Сын: Михаил Андреев
Отец ребёнка: Андрей Константинов
Рождение ребёнка
24.01.1852 ст.
Сын: Василий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Константинов
Рождение ребёнка
28.07.1853 ст.
Сын: Никанор Андреев
Отец ребёнка: Андрей Константинов
Смерть
Неизвестно