Евдокия Матвеева 27.02.1823 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Евдокия Матвеева

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 27.02.1823 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Отец
Дерябин (Денисов) Матвей Матвеев1793 ст. г.р.
Мать
Дерябина-Денисова Василиса (Васса) Афанасьева1794 ст. г.р.
Супруги
Андрей Константинов1819 ст. г.р.
Дети
Леонтий Андреев11.06.1843 ст. г.р.
Максим Андреев10.08.1845 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1823 ст.

Отец: Дерябин (Денисов) Матвей Матвеев

Мать: Дерябина-Денисова Василиса (Васса) Афанасьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Крещение
03.03.1823 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемница Того ж сельца вдова крест. жена Александра Афанасьева

Бракосочетание
19.10.1841 ст.

Муж: Андрей Константинов

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Жених онагож сц. пом. подпоручицы Ольги Никифоровой крест. Константина Димитриева сын Андрей Константинов первым браком, 22 лет. Невеста девица Евдокия Матвеева дочь онаго же сц. помещика штабс-капитана Михаила Никифорова крест. Матвея Матвеева, [возраст не указан] Поручители упомянутого сц. крест. по женихе Демиан Яковлев по невесте Софрон Афанасиев и Василий Михайлов Дерябин

Рождение ребёнка
11.06.1843 ст.

Сын: Леонтий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Константинов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. не указан. безфамильные.

Рождение ребёнка
10.08.1845 ст.

Сын: Максим Андреев

Отец ребёнка: Андрей Константинов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. пом. Никифоровых. безфамильные.

Рождение ребёнка
12.11.1847 ст.

Дочь: Степанида Андреева

Отец ребёнка: Андрей Константинов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом-ца Никифорова. крест. безфамильные.

Рождение ребёнка
04.11.1849 ст.

Сын: Михаил Андреев

Отец ребёнка: Андрей Константинов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Никифоров. крест. безфамильные.

Рождение ребёнка
24.01.1852 ст.

Сын: Василий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Константинов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. не указан (Никифоров?). крест. безфамильные.

Рождение ребёнка
28.07.1853 ст.

Сын: Никанор Андреев

Отец ребёнка: Андрей Константинов

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом-ца покойная Никифорова. крест. безфамильные.

Смерть
Неизвестно

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