Домника Фёдорова 01.01.1827 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Домника Фёдорова

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 01.01.1827 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла 10.04.1827 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Мать
Авдотья (Екдокия) Матвеева1798 ст. г.р.
Отец
Бобков-Таборцов Фёдор Яковлев1798 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1827 ст.

Отец: Бобков-Таборцов Фёдор Яковлев

Мать: Авдотья (Екдокия) Матвеева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Крещение
06.01.1827 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Указана как Домникия. Восприемница оногож сельца крестьянская жена Марфа Петрова.

Смерть
10.04.1827 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Указана возрастом 1/2 Молошником

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