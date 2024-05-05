Василий Фёдоров
мужской, родился Вычислено 1826 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер 22.01.1829 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
МатьАвдотья (Екдокия) Матвеева1798 ст. г.р.
ОтецБобков-Таборцов Фёдор Яковлев1798 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
22.01.1829 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Похороны
22.01.1829 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Вычислено по смерти