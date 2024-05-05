Василий Фёдоров Вычислено 1826 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Василий Фёдоров

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился Вычислено 1826 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер 22.01.1829 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Мать
Авдотья (Екдокия) Матвеева1798 ст. г.р.
Отец
Бобков-Таборцов Фёдор Яковлев1798 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826 ст.

Отец: Бобков-Таборцов Фёдор Яковлев

Мать: Авдотья (Екдокия) Матвеева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Вычислено по смерти

Смерть
22.01.1829 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Указан 3 лет Жабою.

Похороны
22.01.1829 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата одна

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