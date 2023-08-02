Андросов / Андрусов / Кузьма Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросов / Андрусов / Кузьма Прокофьевич

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Андросов / Андрусов / Прокофий Андрусов //

Мать: ?

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 1773

Жена: Андрусова / Андросова / Авдотья

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Андросов / Андрусов / Федор Кузьмич

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Авдотья

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Андросов / Андрусов / Федул Кузьмич

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Авдотья

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Андросов / Андрусов / Карп Кузьмич

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Авдотья

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Авдотья

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Андросов / Андрусов / Онисим Кузьмич

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Авдотья

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Андросов / Андрусов / Петр Кузьмич

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Авдотья

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1825

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