Андросов / Андрусов / Кузьма Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Андросов / Андрусов / Прокофий Андрусов //
Мать: ?
Бракосочетание
До 1773
Рождение ребёнка
1773
Сын: Андросов / Андрусов / Федор Кузьмич
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Авдотья
Рождение ребёнка
1775
Сын: Андросов / Андрусов / Федул Кузьмич
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Авдотья
Рождение ребёнка
1784
Сын: Андросов / Андрусов / Карп Кузьмич
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Авдотья
Рождение ребёнка
1785
Сын: Андросов / Андрусов / Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Авдотья
Рождение ребёнка
1788
Сын: Андросов / Андрусов / Онисим Кузьмич
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Авдотья
Рождение ребёнка
1792
Сын: Андросов / Андрусов / Петр Кузьмич
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Авдотья
Смерть
1825