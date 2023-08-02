Андросов / Андрусов / Карп Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Сын: Андросов / Андрусов / Иван Карпович
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Наталья
Рождение ребёнка
1814
Сын: Андросов / Андрусов / Василий Иванович
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Наталья
Смерть
Неизвестно