Андросов / Андрусов / Карп Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросов / Андрусов / Карп Кузьмич

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Андросов / Андрусов / Кузьма Прокофьевич

Мать: Андрусова / Андросова / Авдотья

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрусова / Андросова / Наталья

Рождение ребёнка
1804

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Карпович

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Наталья

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Андросов / Андрусов / Василий Иванович

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Наталья

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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