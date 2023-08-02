Андросов / Андрусов / Иван Карпович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Сын: Андросов / Андрусов / Филипп Иванович
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Ирина
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Василиса Ивановна
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Ирина
Рождение ребёнка
01.03.1858
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Елена Ивановна
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Анастасия Федотовна
Рождение ребёнка
22.06.1861
Рождение ребёнка
26.07.1867
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Анастасия Федотовна
Смерть
Неизвестно