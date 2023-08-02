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Андросов / Андрусов / Иван Карпович

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Андросов / Андрусов / Карп Кузьмич

Мать: Андрусова / Андросова / Наталья

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрусова / Андросова / Анастасия Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрусова / Андросова / Ирина

Рождение ребёнка
1829

Сын: Андросов / Андрусов / Филипп Иванович

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Ирина

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Василиса Ивановна

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Ирина

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.03.1858

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Елена Ивановна

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Анастасия Федотовна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.06.1861

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Иванович

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Анастасия Федотовна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.07.1867

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Анастасия Федотовна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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