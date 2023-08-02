Андрусова / Андросова / Анастасия Федотовна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1858
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Карпович
Рождение ребёнка
22.06.1861
Сын: Андросов / Андрусов / Иван Иванович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Карпович
Рождение ребёнка
26.07.1867
Дочь: (Андросова / Андрусова /) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Карпович
Смерть
Неизвестно