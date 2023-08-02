Андрусова / Андросова / Анастасия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрусова / Андросова / Анастасия Федотовна

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Иван Карпович

Рождение ребёнка
01.03.1858

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Карпович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.06.1861

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Иванович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Карпович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.07.1867

Дочь: (Андросова / Андрусова /) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Карпович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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