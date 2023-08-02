Андрусова / Андросова / Наталья
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Сын: Андросов / Андрусов / Иван Карпович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Карп Кузьмич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Андросов / Андрусов / Василий Иванович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Карп Кузьмич
Смерть
Неизвестно