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Андрусова / Андросова / Наталья

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Карп Кузьмич

Рождение ребёнка
1804

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Карпович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Карп Кузьмич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Андросов / Андрусов / Василий Иванович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Карп Кузьмич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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