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Андросов / Андрусов / Василий Иванович

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Андросов / Андрусов / Карп Кузьмич

Мать: Андрусова / Андросова / Наталья

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрусова / Андросова / Екатерина

Рождение ребёнка
1816

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Васильевич

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Екатерина

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Васильевич

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Екатерина

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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