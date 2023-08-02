Андросов / Андрусов / Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Сын: Андросов / Андрусов / Иван Васильевич
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Екатерина
Рождение ребёнка
1822
Сын: Андросов / Андрусов / Иван Васильевич
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Екатерина
Смерть
Неизвестно