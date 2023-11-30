Андрусова / Андросова / Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрусова / Андросова / Ирина

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Андросов / Андрусов / Филипп Иванович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Карпович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Карпович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Иван Карпович

Смерть
Неизвестно
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