Андрусова / Андросова / Ирина
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Андросов / Андрусов / Филипп Иванович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Карпович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно