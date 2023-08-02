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Андрусова / Андросова / Авдотья

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 1773

Муж: Андросов / Андрусов / Кузьма Прокофьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Андросов / Андрусов / Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Кузьма Прокофьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Андросов / Андрусов / Федул Кузьмич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Кузьма Прокофьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Андросов / Андрусов / Карп Кузьмич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Кузьма Прокофьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Кузьма Прокофьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Андросов / Андрусов / Онисим Кузьмич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Кузьма Прокофьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Андросов / Андрусов / Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Кузьма Прокофьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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