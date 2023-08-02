Андрусова / Андросова / Авдотья
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1773
Рождение ребёнка
1773
Сын: Андросов / Андрусов / Федор Кузьмич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Кузьма Прокофьевич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Андросов / Андрусов / Федул Кузьмич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Кузьма Прокофьевич
Рождение ребёнка
1784
Сын: Андросов / Андрусов / Карп Кузьмич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Кузьма Прокофьевич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Андросов / Андрусов / Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Кузьма Прокофьевич
Рождение ребёнка
1788
Сын: Андросов / Андрусов / Онисим Кузьмич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Кузьма Прокофьевич
Рождение ребёнка
1792
Сын: Андросов / Андрусов / Петр Кузьмич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Кузьма Прокофьевич
Смерть
Неизвестно