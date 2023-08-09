Андросов / Андрусов / Федул Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросов / Андрусов / Федул Кузьмич

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1757 г.р.

Мать

1761 г.р.

Жена

1788 г.р.
1776 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Андросов / Андрусов / Кузьма Прокофьевич

Мать: Андрусова / Андросова / Авдотья

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Просковия Федуловна

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Евфросиния

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Андросов / Андрусов / Афанасия Федулович

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Евфросиния

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Андросов / Андрусов / Василий Федулович

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Евфросиния

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Просковия Федуловна

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Евфросиния

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Варвара Федуловна

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Евфросиния

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Просковия Федуловна

Мать ребёнка: Акулина Андрусова //

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Просковия Федуловна

Мать ребёнка: Акулина Андрусова //

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Андрусова //

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрусова / Андросова / Евфросиния

Смерть
Неизвестно