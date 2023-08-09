Андросов / Андрусов / Федул Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Просковия Федуловна
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Евфросиния
Рождение ребёнка
1799
Сын: Андросов / Андрусов / Афанасия Федулович
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Евфросиния
Рождение ребёнка
1801
Сын: Андросов / Андрусов / Василий Федулович
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Евфросиния
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Просковия Федуловна
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Евфросиния
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Варвара Федуловна
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Евфросиния
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Просковия Федуловна
Мать ребёнка: Акулина Андрусова //
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Просковия Федуловна
Мать ребёнка: Акулина Андрусова //
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Андрусова //
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно