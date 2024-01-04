(Андросова / Андрусова /) Акулина Андрусова // — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Андросова / Андрусова /) Акулина Андрусова //

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Просковия Федуловна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Федул Кузьмич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Просковия Федуловна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Федул Кузьмич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Федул Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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