(Андросова / Андрусова /) Акулина Андрусова //
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Просковия Федуловна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Федул Кузьмич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Просковия Федуловна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Федул Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно