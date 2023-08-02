Андросов / Андрусов / Афанасия Федулович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Сын: Андросов / Андрусов / Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Авдотия
Рождение ребёнка
1825
Сын: Андросов / Андрусов / Федор Афанасьевич
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Авдотия
Рождение ребёнка
1828
Сын: Андросов / Андрусов / Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Авдотия
Рождение ребёнка
1830
Сын: Андросов / Андрусов / Савва Афанасьевич
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Авдотия
Рождение ребёнка
1833
Сын: Андросов / Андрусов / мл. Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Авдотия
Смерть
Неизвестно