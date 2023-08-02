Андросов / Андрусов / Афанасия Федулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндросов / Андрусов / Афанасия Федулович

Андросов / Андрусов / Афанасия Федулович

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Андросов / Андрусов / Федул Кузьмич

Мать: Андрусова / Андросова / Евфросиния

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрусова / Андросова / Авдотия

Рождение ребёнка
1822

Сын: Андросов / Андрусов / Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Авдотия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Андросов / Андрусов / Федор Афанасьевич

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Авдотия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Авдотия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Андросов / Андрусов / Савва Афанасьевич

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Авдотия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Андросов / Андрусов / мл. Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Авдотия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.