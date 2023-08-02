Андросов / Андрусов / Иван Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1860
Сын: Андросов / Андрусов / Яков Иванович
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Домникия Ефимовна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Домникия Ефимовна
Смерть
Неизвестно