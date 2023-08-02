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Андросов / Андрусов / Иван Афанасьевич

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Андросов / Андрусов / Афанасия Федулович

Мать: Андрусова / Андросова / Авдотия

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андросова / Андрусова / Домникия Ефимовна

Рождение ребёнка
25.10.1860

Сын: Андросов / Андрусов / Яков Иванович

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Домникия Ефимовна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Андросова / Андрусова / Домникия Ефимовна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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